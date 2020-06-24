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Зоря отримає фінансування – Циганик впевнений, що клубу не загрожує зникнення

10:31 - Читать на русском
Зоря отримає фінансування – Циганик впевнений, що клубу не загрожує зникнення
Зоря продовжить існування / офіційний сайт клубу

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик впевнений, що майбутньому луганського клубу нічого не загрожує.

Як відомо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про серйозні фінансові негаразди у Зорі. Гравці луганського клубу начебто кілька місяців не отримували зарплату, а у випадку непотрапляння в груповий турнір єврокубків Зоря взагалі ризикує припинити існування.

Зоря може припинити існування – ЗМІ рапортують про серйозні проблеми

"Хочу сказати з повною відповідальністю: ніхто Зорю кидати не збирається. У Зорі буде все добре. Команда буде готуватися до наступного сезону. Фінансування у Зорі буде. Воно буде варіюватися від того, чи потрапить команда в єврокубки.

Але не вірте, коли кажуть, що Зоря може припинити існування. Це абсолютна нісенітниця. Команда йде в боротьбі за ЛЧ. Безумовно, в такій війні всі засоби хороші. Просто не треба звертати увагу на цю інформацію", – розповів журналіст в ефірі Циганик Live.

Після 27 турів УПЛ команда Віктора Скрипника посідає 3 місце в УПЛ.

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Теги
Ігор Циганик футбольні фінанси Зоря Зоря
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