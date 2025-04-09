Молодіжна команда Зорі отримала технічну поразку за матч 21-го туру чемпіонату України U-19 проти Динамо, який мав відбутися 10 березня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, луганці прибули на поєдинок з 5 гравцями у складі, пояснивши таку кількість футболістів епідемією грипу. Клуб заявив, що просив перенести гру, але їм не пішли назустріч.

Як наслідок, "чорно-білим" було зараховано технічну поразку з рахунком 0:3 за недотримання регламентних норм щодо необхідної для початку матчу кількості футболістів. Водночас Динамо присудили технічну перемогу з рахунком 3:0.

Завдяки цьому столична команда обійшла Шахтар та вийшла на перше місце в турнірній таблиці – кияни за 7 турів до фінішу мають у своєму доробку 62 бали, у "гірників" на 1 пункт менше.

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