"Мужики" дізнались календар змагань у третьому за силою єврокубку.

Зоря стартує у групі В Ліги конференцій 21 вересня поєдинком з колишнім клубом Романа Яремчука Генком, повідомляє прес-служба луганців.

Зоря підсилилась легіонерами з Бразилії та Саудівської Аравії – один з них виступає за африканську збірну

Спареними поєдинками в середині циклу стануть зустрічі з ізраїльським Маккабі.

Повний календар Зорі у групі В виглядає наступним чином:

1-й тур (21 вересня). Зоря – Генк – 22:00.

2-й тур (5 жовтня). Брейдаблік – Зоря – 19:45.

3-й тур (26 жовтня). Маккабі Тель-Авів – Зоря – 19:45.

4-й тур (9 листопада). Зоря – Маккабі Тель-Авів – 22:00.

5-й тур (30 листопада). Генк – Зоря – 19:45.

6-й тур (14 грудня). Зоря – Брейдаблік – 22:00.

Нагадаємо, Зоря у боротьбі за груповий етап Ліги Європи не змогла пройти празьку Славію і вилетіла у Лігу конференцій.

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