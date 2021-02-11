Луганська Зоря пройшла медичне обстеження перед матчем 14-го туру УПЛ проти Десни.

Гравці, тренерський штаб та персонал Зорі здали негативні ПЛР-тести на наявність коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Таким чином, команда у повному складі готується до матчу з Десною, який відбудеться вже 13-го лютого у рамках 14-го туру УПЛ. Початок зустрічі о 14:00.

Додамо, що Зоря посідає четверте місце у чемпіонаті України, маючи в активі 20 очок. У Десни 23 пункти, що дозволяє чернігівцям розташовуватись на третій сходинці.

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