Зоря отримала результати тестів на COVID-19 перед поновленням чемпіонату
15:05 - Читать на русском
Луганська Зоря пройшла медичне обстеження перед матчем 14-го туру УПЛ проти Десни.
Гравці, тренерський штаб та персонал Зорі здали негативні ПЛР-тести на наявність коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Таким чином, команда у повному складі готується до матчу з Десною, який відбудеться вже 13-го лютого у рамках 14-го туру УПЛ. Початок зустрічі о 14:00.
Додамо, що Зоря посідає четверте місце у чемпіонаті України, маючи в активі 20 очок. У Десни 23 пункти, що дозволяє чернігівцям розташовуватись на третій сходинці.
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