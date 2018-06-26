Зоря оштрафує трьох легіонерів та чекає на зборах форварда

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів про підготовку команди до нового сезону.

"Фопала повинен бути сьогодні. Можу сказати точно: він буде покараний. Те, що Давида не було – це його проблеми. Так само будуть покарані і два бразильці, Сілас і Луїс Феліпе, які запізнилися на чотири дні. Ми всі перебуваємо в рівних умовах. Нехай встигають вирішувати свої проблеми раніше. Мабуть, вони занадто багаті футболісти, раз дозволяють собі таке.

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У Словенії протягом двох тижнів ми проведемо п'ять спарингів. Там буде більше тактичної роботи. Перші спаринги, які ми будемо проводити, будуть під хорошим навантаженням. Постараємося підвести команду до чемпіонату в хороших кондиціях.

Думаю, у плані зіграності проблем бути не повинно, адже багато футболістів ми не втратили. Так, пішли Андрієвський, Лунін та Юрі. Але взяли в команду досвідченого воротаря Махарадзе. Є ще Олег Чуваєв, Луїс Феліпе. До того ж, повернулися Дмитро Хомченовський і Віталій Вернидуб. Ну, і сподіваюся, що в Словенії до нас приєднається форвард", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.