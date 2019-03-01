Зоря оштрафувала своїх гравців після нищівної поразки від Динамо

Гравці Зорі залишились без частини зарплати через поразку від Динамо.

Керівництво луганського клубу вирішило оштрафувати гравців команди після поразки від Динамо у 19 турі УПЛ, повідомляє Sportarena. Зазначається, що футболістів позбавили 30% від місячної заробітньої плати.

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Нагадаємо, у 19 турі чемпіонату України Зоря на виїзді поступилась київському Динамо з рахунком 0:5. Після цього матчу підопічні Юрія Вернидуба посідають 4 сходинку у турнірній таблиці УПЛ та мають в активі 28 очок.

До слова, у наступному турі луганці зустрічатимуться з конкурентом у боротьбі за верхню шістку – полтавською Ворсклою. Поєдинок відбудеться 3 березня, початок о 14:00.

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