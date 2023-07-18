Український футболіст Вікентій Волошин поїхав на збори у складі луганської Зорі.

Молодий півзахисник Динамо Вікентій Волошин проведе наступний сезон в луганській Зорі, за яку буде виступати на правах оренди. Про це пише ТаТоТаке.

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Футболіст вже знаходиться в розташуванні команди Лалатовіча на польському зборі, де луганці готуються до нового сезону УПЛ.

Варто зазначити, що в минулому чемпіонаті за луганців грали Володимир Бражко і Сергій Булеца, які повернулися в розташування "біло-синіх" після завершення сезону 2022/23.

Нагадаємо, в минулому сезоні Зоря посіла третю сходинку турнірної таблиці української Прем'єр-ліги, що дозволило луганцям вийти у кваліфікацію Ліги Європи. Динамо опинилось на 4 сходинці минулої кампанії УПЛ – кияни зіграють у Лізі Конференцій.

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