Зоря сформувала попередній список гравців, які захищатимуть кольори клубу у наступній кампанії.

Луганці у своїх соцмережах оприлюднили заявку з 25 футболістів, серед яких троє воротарів.

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Увагу привертає таємнича відсутність капітана Микити Шевченка і форварда Олександра Гладкого. Лише один легіонер погодився повернутись у розташування Зорі – бразилець Крістіан Фагундес. Натомість є великий десант орендованих з Динамо. До Алібекова і Булеци додалися Вантух, Михайленко та Бражко.

Додамо, що новий сезон повинен розпочатися для Зорі 4 серпня. Підопічні ван Леувена зустрінуться з переможцем пари Влазнія (Албанія) / Університатя Крайова (Румунія) в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

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