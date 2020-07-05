Зоря – Олександрія: відеотрансляція матчу УПЛ, в якому Динамо можуть посунути на четверте місце

Зоря в рамках 29-го туру УПЛ приймає Олександрію. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 29-го туру УПЛ Зоря – Олександрія розпочався о 19:30 за київським часом. В разі перемоги луганці повернуться на другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ, а Динамо опуститься на четверте.
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Телетрансляція поєдинку проходить на каналі "УНІАН", онлайн-відеотрансляція доступна в цій новині. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн зустрічі.
Стартові склади
Зоря: Мацапура – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Хомченовський, Юрченко, Кочергін – Громов, Кабаєв
Запасні: Шевченко, Каменюка, Чайковський, Абу Ханна, Циганікс, Луньов, Лєднєв, Перовіч, Білоцерковець
Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бабогло, Вантух – Бухал – Лучкевич, Грицук, Банада, Третьяков – Безбородько
Запасні: Білик, Гордієнко, Стецьков, Мірошніченко, Сітало, Шастал, Шендрік, Задерака
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