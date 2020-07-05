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Зоря – Олександрія: відеотрансляція матчу УПЛ, в якому Динамо можуть посунути на четверте місце

19:25 - Читать на русском
Зоря – Олександрія: відеотрансляція матчу УПЛ, в якому Динамо можуть посунути на четверте місце
Зоря – Олександрія: стартові склади на матч УПЛ

Зоря в рамках 29-го туру УПЛ приймає Олександрію. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
 
Валерій Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерій Лучкевич
45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

Матч 29-го туру УПЛ Зоря – Олександрія розпочався о 19:30 за київським часом. В разі перемоги луганці повернуться на другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ, а Динамо опуститься на четверте.

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Телетрансляція поєдинку проходить на каналі "УНІАН", онлайн-відеотрансляція доступна в цій новині. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн зустрічі.

Стартові склади

Зоря: Мацапура – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Хомченовський, Юрченко, Кочергін – Громов, Кабаєв

Запасні: Шевченко, Каменюка, Чайковський, Абу Ханна, Циганікс, Луньов, Лєднєв, Перовіч, Білоцерковець

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бабогло, Вантух – Бухал – Лучкевич, Грицук, Банада, Третьяков – Безбородько

Запасні: Білик, Гордієнко, Стецьков, Мірошніченко, Сітало, Шастал, Шендрік, Задерака

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