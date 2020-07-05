Зоря – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Зоря в рамках 29-го туру УПЛ приймає Олександрію. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Після поразки Динамо у Класичному луганська Зоря може обійти киян в турнірній таблиці – наразі дистанція між основними претендентами на срібло становить два залікових бали. Ще через два тури у "мужиків" очна зустріч з "біло-синіми", а в одному очку позаду йде Десна, яка також має очний матч із Зорею попереду. Словом, осічка з Олександрією може дорого коштувати.

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В поточному сезоні Зоря ще жодного разу не перемагала Олександрію – в активі "жовто-чорних" дві мінімальні перемоги в рідних стінах, перемога на виїзді з рахунком 1:2 та прохід в 1/8 фіналу Кубка в серії пенальті. Команда Володимира Шарана для луганців є тим же, чим луганці були для Дніпра – максимально незручний суперник, який грамотно закривається всім складом на власній половині й вилітає у хороші контратаки. Підопічним Віктора Скрипника важко розламати цей блок, вони змушені перекатувати м'яч взад-поперек і обмежуватись мінімальною кількістю моментів. Та і в цілому рестарт чемпіонату в "мужиків" виглядає неоднозначним – в перших трьох турах навіть Колос у меншості набивав кращий показник очікуваних голів.

Втім, в останніх поєдинках Зоря знову нагадала про свій найкращий футбол, впевнено перегравши закриту й заточену на швидкі контрвипади Десну, а також розписавши нульову нічию з Шахтарем – хоча з "гірниками" не все вийшло гладко. Матч проти Олександрії покаже, наскільки видужали "мужики" після провального рестарту в перших трьох турах.

Олександрії, на жаль, в поточному чемпіонаті вже нічого втрачати. Нічого, крім честі: "жовто-чорні" програли чотири останніх матчі із загальним рахунком 15:5 – причому двічі поспіль їх винесли по 5:1. В попередньому турі команду доволі впевнено переграв Колос, і в ЗМІ почали писати новини з чутками про можливе звільнення Володимира Шарана та призначення Вісенте Гомеса. В будь-якому разі, чинний володар бронзових медалей "поплив", а шансів на третю сходинку вже немає – до неї аж 10 очок.

Втім, конкретно проти Зорі олександрійці в поточному сезоні виступають шикарно. Всі три перемоги в УПЛ та прохід у Кубку були заслуженими, хоча в кожному поєдинку були окремі "але" – десь призначали пенальті на 90+4-й за сумнівне падіння, десь були кадрові проблеми, десь луганці змарнували свої моменти, але загалом підопічні Володимира Шарана виглядали занадто незручно для "мужиків". Сьогодні їм потрібно реалізувати цю навичку, адже п'ята поспіль поразка для поки що чинного володаря бронзи – це катастрофа.

Кадрова ситуація

У Зорі ситуація зі складом стабільна. В лазареті залишаються два воротаря (Микита Шевчнеко та Заурі Махарадзе), Сергій Майборода та Максим Казаков (є такі футболісти), а в списку дискваліфікованих перебуває тільки Ловро Цвек – далеко не найважливіший гравець. Натомість, після відсторонення повертаються в основу Євген Чеберко та Віталій Вернидуб. Інших кадрових проблем у Віктора Скрипника немає.

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Олександрії не зможе допомогти найкращий футболіст – Кирило Ковалець перебрав карток. Крім того, травму заліковує Андрій Запорожан, а участь Дмитра Гречишкіна в матчі проти Зорі залишається під питанням. Словом, втрати неприємні.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Олександрія

Зоря: Васіль – Тимчик, Чеберко, Вернидуб, Михайліченко – Іванісеня – Хомченовський, Юрченко, Лєднєв – Громов, Кабаєв

Олександрія: Білик – Пашаєв, Дубра, Бабогло, Вантух – Довгий – Лучкевич, Банада, Задерака, Третьяков – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Зоря в матчі проти Шахтаря виглядала переконливо, доки Луїш Каштру не випустив лідерів. З тією ж командою, тільки сильно вмотивованою, Олександрія влаштувала перестрілку з рахунком 2:3, ледь не скасувавши чемпіонську вечірку. Цей факт доводить, що списувати "жовто-чорних" зарано – вони здатні дати бій, вони якісно закриваються, контратакують та тиснуть зі стандартів. "Мужики" протягом всього сезону стабільно постачали олександрійцям максимум очок.

Втім, наразі Олександрія розібрана й демотивована, в неї відсутній найкращий атакувальний гравець, а в матчах проти рівних собі підопічні Володимира Шарана відверто зганьбилися. Зоря ж впевнено винесла Десну й могла прибити ослаблений Шахтар, та і певний запас міцності за спиною луганців відчувається. Зрештою, перемога потрібна їм за будь-яку ціну – саме тому Зорю можна назвати фаворитом зустрічі. Втім, великої кількості голів очікувати не варто.

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