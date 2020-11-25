Команда Віктора Скрипника вирушила до Греції на поєдинок 4 туру Ліги Європи проти АЕКа з Афін.

Сьогодні, 25 листопада, близько 11:00 літак з українською командою взяв курс на Афіни. У списку Віктора Скрипника знайшлося місце 20 футболістам, інформує офіційний сайт луганського клубу.

Зоря дізналась результати тестів на коронавірус перед матчем з АЕКом у Лізі Європи

Ввечері головний тренер Зорі та один із гравців дадуть прес-конференцію (початок – о 18:30), а команда проведе передматчеве тренування, яке стартує о 19:00 за Києвом.

Матч АЕК Афіни – Зоря стартує 26 листопада о 19:55. Після трьох турів луганська команда замикає турнірну таблицю групи G, програвши всі попередні поєдинки. АЕК має в активі 3 пункти, Брага – 6. Лідирує Лестер, який набрав максимальну кількість очок.

"Більшість гравців не відповідають рівню Динамо" – жорстока помста за 97-й, головний антигерой та іспанський рятівник