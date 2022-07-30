Головний тренер луганців Патрік ван Леувен визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у матчі третього за силою єврокубку проти румунського клубу Універсітатя Крайова.

Всього до заявки Зорі на матч 3-го туру кваліфікації Ліги конференцій потрапили 23 футболісти, повідомляє офіційний сайт "мужиків". Цікаво, що у складі відсутній Олександр Гладкий – його місце посів свіжопідписаний Денис Безбородько.

Зоря оголосила чергового спаринг-партнера – луганці проведуть матч одночасно з двома польськими клубами

Голкіпери: Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін.

Захисники: Максим Імереков, Арсеній Батагов, Ігор Снурніцин, Ахмед Алібеков, Роман Вантух, Олег Данченко, Максим Сміян.

Півзахисники: Дмитро Мишньов, Микола Михайленко, Єгор Назарина, Володимир Бражко, Сергій Булеца, Максим Хлань, Денис Нагнойний, В’ячеслав Чурко, Крістіан.

Нападники: Владислав Кабаєв, Даниїл Алефіренко, Максим Луньов, Денис Безбородько.

Нагадаємо, перший номінально домашній поєдинок між українською і румунською командами пройде 4 серпня в Любліні. Початок зустрічі о 20:30 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться у Румунії 11 серпня.

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