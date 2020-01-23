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Зоря оголосила про відхід Урати – він не зіграв жодного матчу за команду

11:05 675 Читать на русском
Зоря оголосила про відхід Урати – він не зіграв жодного матчу за команду
Сергій Рафаїлов та Іцукі Урата / ФК Зоря

Луганський клуб припинив співпрацю з хавбеком Іцукі Уратою, який не зіграв жодного матчу за команду Скрипника у поточному сезоні.

Український клуб розірвав контракт з 22-річним японським легіонером Іцукі Уратою, інформує офіційний сайт Зорі. Співпраця припинена за обопільною згодою.

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Нагадаємо, Урата перейшов у Зорю в березні 2019 року. Він підписав контракт терміном на 3 роки, але так жодного разу і не потрапив у заявку на матч УПЛ.

Урата грав за молодіжні збірні Японії усіх вікових категорій. Попереднім клубом Іцукі був Гіраванс Кутакуші.

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