Сергій Гринь більше не захищатиме кольори луганців, повідомляє офіційний сайт Зорі.

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Сторони розірвали угоду за обопільною згодою та припинили співпрацю. Українець приєднався до луганського клубу в жовтні минулого року, провів за команду 9 матчів, не відзначившись результативними діями.

Зазначимо, що Гринь є вихованцем Шахтаря, а за свою кар'єру встиг пограти за Маріуполь, Олімпік, Арсенал-Київ, Верес та датський Вайле.

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