Зоря на офіційній Facebook-сторінці повідомила про прихід 24-річного правого захисника зі Словенії Жана Тронтеля.

Гравець збірної України підписав контракт із клубом МЛС – трансфер відбудеться після Євро-2024

Зазначається, що із гравцем підписали довгостроковий контракт, проте термін угоди клуб не розголошує. Останнім клубом Жана була Мура, також його викликали до юнацьких та молодіжних збірних Словенії.

У минулому сезоні Тронтель відіграв за Муру в 32 матчах, в яких відзначився 2 голами та 3 асистами. До цього виступав за клуб Браво (132 матчі, 2 голи та 14 результативних передач).

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