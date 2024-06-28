Луганський клуб визначився з квартетом спаринг-партнерів в рамках підготовки до нового сезону.

Зоря на своєму сайті назвала чотирьох суперників, з якими зіграє на зборах у Словенії.

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Першу товариську гру команда Юрія Коваля і Младена Бартуловіча проведе 2 липня проти угорського МТК (колектив з Будапешта минулий сезон завершив на восьмій сходинці турнірної таблиці).

Через 6 днів, 8 липня, Зоря зіграє з одним з лідерів чемпіонату Боснії та Герцеговини останніх років – Зрінські. За підсумками минулої першості команда стала другою, поступившись двома очками Борацу, натомість змогла завоювати Кубок країни.

19-го липня луганці спарингуватимуть з загребським клубом Локомотива, який у чемпіонаті Хорватії фінішував п'ятим.

Ще одну гру Зоря проведе 23-го липня з представником чемпіонату Саудівської Аравії – Аль-Раедом. Він завершив сезон дванадцятим, однак відомий українським вболівальникам тим, що його тренує екс-коуч Карпат, СК Дніпро-1 та Шахтаря Ігор Йовічевіч.

Окрім цих поєдинків, у планах Зорі ще два контрольних матчі, але дати та суперники будуть названі пізніше.

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