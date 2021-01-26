"Ми підписали орендні угоди з трьома гравцями Зорі. Це Тимофій Сухар, Максим Агапов і Дмитро Піддубний. Вони будуть у нас до літа. Крім того, почали з нами працювати Олександр Бєляєв, Сергій Палюх і Дмитро Вергун.

Зоря ризикує отримати серйозні проблеми через сумнівний трансфер Вілліана Гомеса – луганцям загрожує судова тяганина

Думаю, що з тим же Бєляєвим з СК Дніпро-1 ми також укладемо в самий найближчий час орендну угоду. У решти хлопців також хороші шанси залишитися в команді", – наводить слова Соловйова офіційний сайт ВПК-Агро.

До слова, ВПК-Агро посідає 13 місце у розіграші Першої ліги, маючи в активі 13 очок.

"Як казав легендарний Лобановський": тренував Мілевського, очолює Кайрат із Есеолою та Лавом і оцінює шанси України