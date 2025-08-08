Зоря у своїх соцмережах повідомила про відхід Тронтеля до хорватської Горіци. Термін угоди розрахований на 1 сезон.

Українець офіційно знайшов клуб у Європі

Transfermarkt оцінює словенця у 700 тисяч євро. Додамо, що Горіца зуміла зберегти прописку в еліті хорватського футболу, посівши передостаннє, 9 місце, у чемпіонаті.

Нагадаємо, Тронтель приєднався до Зорі минулого літа, перебравшись зі словенської Мури за 200 тисяч євро. За сезон 2024/25 провів за луганців 27 матчів, у яких відзначився 1 асистом.

