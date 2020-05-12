Зоря офіційно відновила тренування

Український професіональний футбол починає відновлюватись після двомісячної паузи.

Луганський клуб зібрав усіх гравців на базі та розпочав повноцінні тренування, повідомляє офіційний сайт Зорі.

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У таборі "чорно-білих" запевняють, що будуть дотримуватись усіх правил соціальної дистанції та дезінфекції.

Нагадаємо, чемпіонат України призупинили близько двох місяців тому через спалах коронавірусу. Після 23-х турів УПЛ Зоря розташувалась на другій сходинці, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

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