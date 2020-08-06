Зоря офіційно продовжила контракт одного із лідерів

Півзахисник Зорі Артем Громов продовжить свої виступи у складі луганської команди.

Артем Громов підписав новий контракт із Зорею. Термін угоди розрахований на два роки, повідомляє прес-служба луганців.

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Нагадаємо, Громов перебрався у Зорю весною 2017 року. У минулому сезоні 30-річний хавбек провів за "чорно-білих" 22 матчі в УПЛ, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

До слова, команда Віктора Скрипника зуміла завоювати бронзові медалі та гарантувати собі участь у груповому раунді Ліги Європи.

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