Зоря офіційно продовжила контракт одного із лідерів

Україна — 13:48 2083
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Шахтар отримав пропозицію продати Соломона в клуб Серії А – відома сума
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"Шахтар виніс жалюгідних німців на лопаті" або За кого Каштру в конфлікті бразильців – реакція на погром ВольфсбургаЛіга Європи — 12:40 4267
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"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?Ліга Європи — 12:00 4468
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Динамо цікавиться захисником Спортінга, який догравав сезон разом з Гармашем та МорозюкомУкраїна — 11:03 4427
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Шахтар – Вольфсбург: InStat визначив найкращого гравця матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 10:07 5498