Зоря офіційно підписала новачка з Австрії
4 липня 16:44 - Читать на русском
Луганський клуб підписав уже другого легіонера з Європи.
Зоря на офіційному сайті повідомила про підписання другого літнього новачка – центрального захисника Габріеля Ескіньї.
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Клуб не розголошує термін контракту з 20-річним захисником. Transfermarkt повідомляє, що Ескінья дістався Зорі безкоштовно.
Останнім клубом Габріеля був Славен Белупо (Хорватія). Минулий сезон Ескінья провів у складі Зрінські – 19 матчів без результативних дій. Починав свою кар'єру в австрійських Граткорні та ГАКу, а також за Кальсдорф.
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