Зоря на офіційному сайті повідомила про підписання другого літнього новачка – центрального захисника Габріеля Ескіньї.

Зоря оголосила першого літнього новачка з Європи

Клуб не розголошує термін контракту з 20-річним захисником. Transfermarkt повідомляє, що Ескінья дістався Зорі безкоштовно.

Останнім клубом Габріеля був Славен Белупо (Хорватія). Минулий сезон Ескінья провів у складі Зрінські – 19 матчів без результативних дій. Починав свою кар'єру в австрійських Граткорні та ГАКу, а також за Кальсдорф.

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