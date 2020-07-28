Зоря офіційно підписала Назарину та Жунінью

Зоря придбала півзахисника Антверпена Єгора Назарину, повідомляє офіційний сайт луганців.

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Контракт з гравцем розрахований на три роки, сума трансферу не розголошується. Останній сезон Єгор провів на правах оренди у Карпатах, де зіграв у 15-ти матчах УПЛ та відзначився 5-ма голами.

Також до луганського клубу приєднався бразильський захисник Жунінью. Останнім клубом 24-річного оборонця був Вардар. Сторони узгодили контракт на 2 роки. У минулому сезоні Жунінью провів 21 поєдинок, в яких забив 5 м'ячів.

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