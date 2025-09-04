Зоря на офіційному сайті повідомила про підписання екс-хавбека Полісся та ЛНЗ Богдана Кушніренка.

Варто додати, що умови переходу (сума та термін контракту) гравця до луганського клубу не розголошуються. Нагадаємо, Кушніренко – вихованець київського Динамо, однак за основну команду не виступав. Встиг пограти за Металіст, Чорноморець, Полтаву, Миколаїв та Ворсклу.

Найяскравіший етап кар'єри Богдан провів у Поліссі, куди він приєднався у січні 2022 року і став одним із ключових гравців, які допомогли клубу вийти до УПЛ. Він також став автором першого гола в історії "вовків" в єврокубках. У складі житомирців Кушніренко провів 58 матчів, забив 11 голів та зробив 3 асисти. Останнім його клубом був ЛНЗ, за який Богдан зіграв 10 матчів без результативних дій.

