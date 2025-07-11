Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання 34-річного Ігоря Пердути. Останнім клубом досвідченого захисника була Ворскла.

Легенда Ворскли офіційно попрощався з клубом

Професіональну кар’єру Пердута розпочав у 2009 році в тернопільській Ниві, а згодом перейшов до Ворскли, де відіграв понад десятиліття. Лише сезон 2012/13 він провів у складі Оболоні, після чого повернувся до Полтави.

Загалом у футболці Ворскли Ігор відіграв 343 матчі, забив 3 голи та віддав 33 результативні передачі. Має в активі 15 поєдинків у єврокубках – Лізі Європи та Лізі конференцій.

Transfermarkt оцінює гравця в 100 тисяч євро.

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