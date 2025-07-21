Луганська Зоря оголосила про підписання контракту з 25-річним бразильцем Руаном Олівейрою, який раніше захищав кольори Метрополітано. Деталі угоди не розголошуються.

Зоря офіційно оголосила про підписання захисника з досвідом виступів в єврокубках

Руан має значний досвід виступів у бразильських Серії А та Серії Б. Він провів 32 матчі за Корінтіанс, забив 2 голи та зробив 3 результативні передачі. Також півзахисник відіграв 14 поєдинків за Куябу, де відзначився 2 голами і 4 асистами. Крім того, Руан виступав за Метрополітано, зігравши 14 матчів і оформивши один м’яч.

Більшість поєдинків Руан провів на позиціях центрального та атакувального півзахисника.

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