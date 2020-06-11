Зоря не зможе розраховувати на Шевченка до кінця сезону

Голкіпер Зорі Микита Шевченко змушений cконцентруватися виключно на виступах у наступній кампанії.

Страж воріт луганців не встигне залікувати травму в найближчі місяці, стверджує сайт телеканалів "Футбол".

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Шевченко розірвав ахіл на зимових зборах, тому пропустив усі матчі після паузи. Упродовж першого етапу чемпіонату України Микита був основним голкіпером Зорі та навіть виконував функції капітана – 22 матчі, з яких 9 були "сухими".

Нагадаємо, у найближчому поєдинку команда Віктора Скрипника прийматиме Динамо, з яким ділить другу сходинку турнірної таблиці. Початок гри – 13 червня о 17:00 за київським часом.

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