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Зоря не змогла провести спаринг із Лієпаєю через погодні умови – команди зіграли лише 6 хвилин

19:58 152 Читать на русском
Зоря не змогла провести спаринг із Лієпаєю через погодні умови – команди зіграли лише 6 хвилин
Юрій Вернидуб / Фото із соцмереж

"Перший млинець нанівець" – приказка актуальна і для першого товариського матчу Зорі під час зимових зборів.

Не судилося луганській Зорі сьогодні провести перший спаринг на поточних турецьких зборах, повідомляє офіційний сайт клубу.

Зоря проведе на зборі 4 спаринги

Товариський матч з латвійською Лієпаєю не відбувся через шквальний вітер, дощ і грозу. Варто відзначити, що команди вийшли на поле і навіть встигли зіграти 6 хвилин, але на цьому поєдинок завершився.

В підсумку спаринг перенесено на 25 січня, стартовий свисток пролунає о 11:00 за київським часом.

Зоря вирушила на збір без Сватка та Гордієнка, але з новачками

Товариські матчі

Зоря - Лієпая: П'ятниця 25 січня 2019

Зоря
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Лієпая
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Товариські матчі Зоря Зоря Зимові збори Зоря - Лієпая
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