Зоря не змогла дотиснути Маріуполь – два безглузді вилучення та Худжамов-герой

Зоря на власному полі не змогла обіграти Маріуполь в рамках 8-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Напередодні очного протистояння відстань між суперниками у турнірній таблиці дорівнювала одній перемозі. Щоправда, у азовців є ще в запасі поєдинок проти Динамо.

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Сьогоднішню зустріч активніше розпочали гості, на перших хвилинах організувавши кілька небезпечних атак. Зоря не планувала відсиджуватися в захисті і доволі швидко забрала ініціативу в свої руки. Проте з ударом Кочергіна впорався Худжамов, а на простріл Михайліченка ніхто не відгукнувся.



Ближче до середини першого тайму швидкості впали. Господарі контролювали м'яч. На 25-й хвилині Будківський, Русин та Кочергін організували класний момент, але голкіпер Маріуполя знову впорався з ударом.



Найцікавіші події розгорнулися після перших півгодини гри. Спочатку Валерій Федорчук протягом п'яти хвилин отримав дві жовті карти за два порушення правил у середині поля. Однак ще через шість обертів годинникової стрілки склади зрівнялися – Будківський теж побачив перед собою червоне світло, після другого попередження (обидва він отримав за небезпечну гру під час боротьби за верховий м'яч).





Другий тайм Зоря розпочала з активних дій біля воріт суперника. Луганці на 54-й хвилині могли розраховувати на пенальті, але арбітр зустрічі не розгледів порушення правил у боротьбі Лєднєва та Мішньова, хоча епізод дуже суперечливий.



Згодом володінням Худжамова по черзі загрожували Русин, Юрченко (двічі), Іванісеня та все той же Лєднєв, однак голкіпер та оборона азовців впоралися із загрозою. Своєю чергою Маріуполю ніяк не вдавалося налагодити ні контроль м'яча, ні контратаки, тому Микита Шевченко залишався практично без роботи.

Масовані атаки та стандарти не давали луганцям дивідендів, тому підопічні Віктора Скрипника почали пробивати з далеку. Найкраще це вдалося Кочергіну, але Худжамов, який заслужив на звання героя матчу, знову зіграв впевнено. Наприкінці зустрічі Мішньов взагалі міг вирвати перемогу для Маріуполя, але Шевченко після потужного удару відбив м'яч на кутовий.

Після цього матчу Зоря набрала 12 очок та посідає 4 місце в турнірній таблиці УПЛ, у Маріуполя 9 залікових пунктів та сьома позиція.