Як відомо, після виходу з відпустки і втягуючого збору у Запоріжжі Зоря вирушила на зимові збори до турецького Белека, де пробуде до 7 лютого.

Зоря вийшла з відпустки – попереду закордонний збір і 8 спарингів

Тренерський штаб "мужиків" не взяв з собою одразу чотирьох гравців основи, повідомляє офіційний сайт луганців. Зокрема, готуватися з командою до другої частини сезону в Туреччині не будуть воротар Заурі Махарадзе, захисник Максим Гречкін, хавбек Ігор Чайковський та форвард Михайло Перовіч.

До слова, 27-річний Махарадзе у цьому сезоні не зіграв жодного матчу, оскільки пропустив початок сезону через травму, а до загальної групи повернувся лише у листопаді. 24-річний Гречкін провів за першу команду 3 матчі, 29-річний Чайковський двічі виходив на поле в сезоні, а 23-річний Перовіч відзначився гольовою передачею у 15 матчах.

Загалом, на збори вирушили наступні футболісти: Владислав Кочергін, Артем Громов, Владлен Юрченко, Владислав Кабаєв, Дмитро Іванісеня, Олександр Гладкий, Микита Шевченко, Віталій Вернидуб, Дмитро Хомченовський, Дмитро Мацапура, Сергій Гринь, Єгор Назарина, Денис Фаворов, Сергій Демченко, Даниїл Алефіренко, Максим Казаков, Владислав Ємець, Артем Мильченко, Антон Жилкін, Нікола Васіль, Аллах'яр Сайядманеш та Жуніньо.

У зв'язку з тим, що позитивні тести на коронавірус виявилися у Джоеля Абу Ханни, Максима Луньова і Андреаса Циганікса, ці футболісти приєднаються до команди після одужання. 14 січня до Зорі так само приєднаються Ловро Цвєк та Агрон Руфаті, які завершують курс відновлення після травм.

Україна втрачає найколоритніший футбольний клуб, або Що для команди добре, те для видовища – смерть