"Сайядманеш? Думаю, що він покине Зорю. За нього дуже багато просить Фенербахче, і щоб його викупити, Зоря повинна розуміти, що через півроку його вийде перепродати. Луганці будують так свою трансферну політику, що якщо вони купують футболіста, то повинні на ньому заробити в майбутньому. Зараз, наскільки я розумію, Аллах'яра хотіли засвітити в чемпіонаті України, щоб зацікавити Шахтар і Динамо. Але ці клуби іранцем не цікавляться.

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Продавати його за кордон досить складно. У Зорі зараз не найкращі результати, хоча Аллах'яр і забив дуже хороший м'яч в ворота ЦСКА. Але за одним голом важко оцінити футболіста, а стабільності у нього немає. У Зорі є опція викупу його контракту, але я сумніваюся, що її активують, якщо не отримають розуміння того, що його вийде продати в Динамо чи Шахтар. Можливо, він уже грає останні матчі за Зорю і повернеться в Фенербахче. Або оренда буде продовжена на інших умовах", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

До слова, Сайядманеш відіграв у 16 матчах у складі Зорі у поточному сезоні, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.

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