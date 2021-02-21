Форвард Аллах'яр Сайядманеш навряд залишиться у Зорі після завершення орендного договору з Фенербахче.

Луганський клуб не може дозволити собі викуп 19-річного нападника у "канарок", стверджує Fotospor.

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Оренда Сайядманеша розрахована до кінця 2021 року. Раніше повідомлялося, що сума викупу складає 1,5 млн євро. Взимку Зоря вже встигла витратити гроші на іншого іранського нападника – за неофіційними даними, Захеді Шахаб обійшовся луганцям у 300 тисяч євро.

Додамо, що Сайядманеш провів у поточному сезоні 13 матчів, відзначився 3 голами та одним асистом.

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