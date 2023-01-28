Зоря визначилась ще з двома суперниками на зборах. Команді Патріка ван Леувена протистоятимуть болгарська Арда та північномакедонська Академія Пандєв, повідомляє офіційний сайт луганців.

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Обидва поєдинки відбудуться 29-го січня. Час початку матчів буде повідомлено додатково.

До слова, Арда після 18-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Болгарії дев'ятою. Академія Пандєв нині передостання у своїй першості.

Нагадаємо, Зоря вже провела два контрольні матчі на турецьких зборах – луганці обіграли словенський Копер (1:0) і болгарський Септемврі (3:2).

Зоря здобула перемогу у другому спарингу за день – кіпер болгарського Септемврі зганьбився метеликом поміж ніг