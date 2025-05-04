У поєдинку 27-го туру чемпіонату України ЛНЗ на своєму полі розійшовся миром з Зорею (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 27-й тур

ЛНЗ – Зоря – 1:1

Голи: Вантух, 47 (аг.) – Будківський, 61

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Чи не найбільше розчарування другої частини сезону – ЛНЗ – приймало луганську Зорю. В Черкасах покладали великі надії на Романа Григорчука, однак після його приходу команда здобула лише 2 перемоги та 2 нічиї й зазнала 5 поразок (безвиграшна серія "фіолетових" сягнула вже 5 ігор). Черкасці балансували над зоною перехідних матчів (12-та сходинка) і ризикували отримали серйозні неприємності на фініші сезону. Аби уникнути проблем, треба було негайно починати набирати очки. Натомість Зоря чисто теоретично навіть могла поборотися за єврокубки (при умові чотирьох перемог луганців і поразок конкурентів у всіх своїх матчах).

Вже на старті зустрічі м'яч влучив у руку гравцеві Зорі, однак арбітр проігнорував епізод. Команди активно переміщували по полю, але до завершальних ударів справа не доходила. На 24-й хвилині ЛНЗ вийшов вперед: Пасіч отримав передачу на хід від Момо, увірвався у штрафний ліворуч, накрутив захисника і відпасував на Топалова, який з лету замкнув у сітку. На жаль, гол не зарахували, зафіксувавши офсайд у Пасіча.

Згодом Башіч небезпечно навішував у штрафний – Кучеренко встиг вибити кулаками, зігравши на випередження. На 33-й хвилині Тронтель зі штрафного закручував під поперечину – Кучеренко у карколомному стрибку перевів на кутовий.

Одразу по перерві ЛНЗ забив вдруге і вже без претензій від рефері. Тілль навісив зі стандарту з лівого флангу і Вантух головою філігранно спрямував сферу у власні ворота. Будківський майже одразу міг зрівнювати, замикаючи в дотик, однак м'яч прилетів у руки голкіперу. Та на 61-й хвилині він реабілітувався сповна! Запресингувавши захисника, Пилип змусив голкіпера помилитися при передачі, м'яч перехопив Мічін, повернув партнеру і той пробив у вже порожні ворота.

За 5 хвилин до завершення гри розкішний момент змарнував Макуана, добиваючи м'яч по центру після навісу з кутового – сфера зрізалась з ноги й пролетіла в декількох метрах від воріт.

Нічия принесла Зорі 36 очок і підняла на сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ. ЛНЗ з 28-ма пунктами дванадцятий.

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