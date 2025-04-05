У поєдинку 23-го туру чемпіонату України Ворскла на останніх хвилинах втратила нічию з Зорею (1:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24"

УПЛ, 23-й тур

Ворскла – Зоря – 1:2

Голи: Малиш, 70 – Будківський, 51, Мічін, 90+4

Вилучення: Скляр, 57 (Ворскла, друга жовта картка)

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Обидві команди свої попередні поєдинки програли: Ворскла мінімально поступилась Кривбасу, а Зоря несподівано була розгромленою Колосом. Завдання полтавців, які у турнірній таблиці йдуть чотирнадцятими, були більш ніж зрозумілі – втриматися в еліті. Натомість луганці поки зберігають шанси на єврокубки, але для виконання поставленої мети треба було вмикатись вже і негайно.

Суперники розпочали з глибокої розвідки не форсуючи подій. Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі виник лише на 10-й хвилині: Яцик отримав передачу по центру, змістився ліворуч, увірвався у штрафний Ворскли, поборовся з захисниками, відкотився до лінії й з розвороту пробив над поперечиною. За трохи Дришлюк майже з лінії штрафного завдав небезпечного удару над поперечиною.

В середині тайму Яцик отримав розкішну діагональ від Дришлюка і з лівого флангу лівою стрільнув впритул до стійки. Полтавці огризнулись стрімкою контратакою, але Скляр віддав занадто сильну передачу на Салабая за спини захисників, у намаганні вивести партнера сам на сам з Сапутіним. За мить кіпер Зорі у карколомному стрибку відбив удар Крупського по центру.

На 33-й хвилині полтавці розіграли награну комбінацію зі стандарту, але замкнути так ніхто й не встиг. Вже у доданий до першого тайму час Зоря мала виходити вперед: Слесар після стандарту отримав передачу праворуч у штрафний і влучив у стійку.

По перерві Зоря вийшла вперед. Попара прострілив в центр з лівого флангу, Мічін в дотик віддав на Будківського, і той переправив сферу у сітку. Цікаво, що для Пилипа цей гол став 5-м у ворота полтавців – більше ніж "зелено-білим" форвард Зорі не забивав нікому в УПЛ.

Через 6 хвилин Ворскла залишилась у меншості – Скляр заробив другий "гірчичник", підставивши свою команду брудним підкатом. За трохи полтавці втекли у контратаку чотири проти одного, але Кане дивом пробив у Сапутіна, який вчасно вийшов з воріт. Згодом спочатку Ндукве після флангової подачі головою бив по центру – Олександр знову врятував, а за мить Салабай зіграв на підбиранні й цілив у ближній кут – кіпер Зорі не дав шансів супернику.

Ворскла продовжила тиснути й в повітрі запахло голом. Малиш після прострілу Салабая залишився сам перед порожніми воротами, але примудрився двічі влучити у захисників. Далі Ндукве завдав небезпечного удару головою повз штангу. А на 70-й хвилині полтавці таки зрівняли: Пердута прострілив з лівого флангу і Малиш в дотик пробив повз Сапутіна. Наприкінці зустрічі Вантух під гострим кутом виходив сам на сам з Ісенком, але той встиг виставити ногу і відбити м'яч.

Здавалось, все так і завершиться бойовою нічиєю, але на останній компенсованій хвилині Мічін вдало замкнув навіс Башіча і поховав суперника.

Перемога принесла Зорі 32 очки й підняла на шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ. Ворскла з 21-м пунктом залишилась чотирнадцятою.

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