"Це дуже важлива зустріч як для нас, так і для Шахтаря. Між нами три очки різниці в таблиці, в разі успішного результату ми наздоганяємо Шахтар. Це сильно мотивує. Ми хочемо бути максимально високо в таблиці і виступити краще, ніж в минулому сезоні.

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Чи відчутна різниця між Динамо, Шахтарем і рештою команд в Україні? Усе впирається у фінансові можливості. Природно, ці дві команди мають у своєму розпорядженні абсолютно інший бюджет, ніж інші клуби. Ці команди виступають в Лізі чемпіонів. Але якщо говорити про якість команд, то Зоря може змагатися з цими командами. У минулому сезоні ми перемогли Шахтар 1:0, а зустріч першого кола завершилася 2:2. Динамо ми програли, але грали на рівних. Ми можемо конкурувати з цими командами", – цитує Сайядманеша FanDay.

Центральний матч 11-го туру УПЛ Шахтар – Зоря відбудеться 15 жовтня, початок о 17:00.

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