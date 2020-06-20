Зоря може продати двох українців в європейські клуби – відомі потенційні суми

Луганська Зоря має трансферні пропозиції щодо Богдана Михайліченка та Євгена Чеберка.

"Євген Чеберко, швидше за все, вирушить в австрійський ЛАСК, який навіть не лідирує в чемпіонаті. Трансфер оцінюється в 300 тисяч євро. Це за гравця, який через пару років може бути гравцем першої збірної. Михайліченко? Шанси на те, що він цього літа покине Зорю – 99,9%", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Михайліченко може перейти в Андерлехт

Ведучий також зазначив, що клаусула Михайліченка знизилась до 500 тисяч євро, а Андерлехт вже запустив процес по здійсненню трансферу.

До слова, Чеберко провів 29 поєдинків у складі Зорі в поточному сезоні, записавши до свого активу 2 асисти. Михайліченко ж також відіграв у 29 зустрічах, у яких відзначився 2 голами та 4 асистами.

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