toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Зоря може продати двох українців в європейські клуби – відомі потенційні суми

20:20 - Читать на русском
Зоря може продати двох українців в європейські клуби – відомі потенційні суми
Богдан Михайліченко / фото: ФК Зоря

Луганська Зоря має трансферні пропозиції щодо Богдана Михайліченка та Євгена Чеберка.

"Євген Чеберко, швидше за все, вирушить в австрійський ЛАСК, який навіть не лідирує в чемпіонаті. Трансфер оцінюється в 300 тисяч євро. Це за гравця, який через пару років може бути гравцем першої збірної. Михайліченко? Шанси на те, що він цього літа покине Зорю – 99,9%", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Михайліченко може перейти в Андерлехт

Ведучий також зазначив, що клаусула Михайліченка знизилась до 500 тисяч євро, а Андерлехт вже запустив процес по здійсненню трансферу.

До слова, Чеберко провів 29 поєдинків у складі Зорі в поточному сезоні, записавши до свого активу 2 асисти. Михайліченко ж також відіграв у 29 зустрічах, у яких відзначився 2 голами та 4 асистами.

Україна дізналася календар матчів Ліги націй і регламент жеребкування відбору ЧС-2022 – важкий шлях та проблеми

blog_ava
Вест Хем – Вулверхемптон: Ярмоленко вперше у 2020 році потрапив до заявки на матч АПЛ – онлайн-трансляція поєдинку
19:20
4160
Теги
Зоря Зоря Андерлехт Андерлехт Богдан Богдан Михайліченко Трансфери Євген Євген Чеберко ЛАСК ЛАСК
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
26
хв
Борнмут
21:45
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук