Луганська Зоря зацікавлена в форварді Сумалі Бакайоко з албанської Егнатії.

Зоря активно шукає кандидатів на позицію центрального нападника. Telegram-канал Inside UPL повідомив, що луганський клуб проявляє предметний інтерес до 23-річного івуарійського форварда Сумалі Бакайоко.

Нападник виступає в чемпіонаті Албанії за клуб Егнатія. Головний тренер Віктор Скрипник вже встиг ознайомитися з футболістом та не проти його трансферу.

У поточному сезоні Бакайоко провів 2 матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів та 4 поєдинки у кваліфікації Ліги конференцій, де відзначився одним забитим м’ячем. Гравець оцінюється в 300 тисяч євро (дані Transfermarkt).

