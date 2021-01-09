Нападник Олімпіка Захедітабар Шахаб все ж має шанс змінити клуб у міжсезоння.

Зоря намагається домовитися щодо переходу найкращого бомбардира УПЛ, інформує Zaryalg.com.

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Контракт Шахаба з Олімпіком завершується влітку, однак луганці хочуть оформити трансфер вже у січні. Президент Зорі Євген Геллер особисто наполягає на підписанні 25-річного іранця. Якщо ж знайти компроміс не вдасться, то бронзовий призер чемпіонату України почекає до червня і спробує забрати гравця безкоштовно.

Додамо, що Шахаб відзначився 8 голами у 11 матчах першої половини сезону. Нападника Олімпіка також пов'язували з переходом у Динамо.

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