Зоря може підписати гравця молодіжної збірної України
17 липня 13:05 - Читать на русском
Зоря може скористатись скрутною ситуацією Олімпіка та забрати одного з гравців олімпійців.
Ігор Снурніцин прибув до розташування Зорі та може залишитись у луганському клубі, інформує meta-ratings.
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Раніше він перебував на перегляді у Десні разом з екс-партнером по Олімпіку Євгеном Цимбалюком, який підписав угоду з чернігівським клубом. Відзначимо, що Снурніцин виступає у складі молодіжної збірної України.
До слова, Ігор провів 18 матчів у складі Олімпіка в минулому сезоні, проте результативними діями не відзначався.
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