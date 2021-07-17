Зоря може скористатись скрутною ситуацією Олімпіка та забрати одного з гравців олімпійців.

Ігор Снурніцин прибув до розташування Зорі та може залишитись у луганському клубі, інформує meta-ratings.

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Раніше він перебував на перегляді у Десні разом з екс-партнером по Олімпіку Євгеном Цимбалюком, який підписав угоду з чернігівським клубом. Відзначимо, що Снурніцин виступає у складі молодіжної збірної України.

До слова, Ігор провів 18 матчів у складі Олімпіка в минулому сезоні, проте результативними діями не відзначався.

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