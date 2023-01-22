Словенський захисник Лука Гучек може стати гравцем Зорі. За повідомленням Zaryalg.com, 23-річний футболіст нині перебуває у розташуванні луганців у Туреччині і намагається вразити тренерський штаб "мужиків".

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Нагадаємо, Гучек – вихованець словенського Кршко. З 2015 по 2017 роки він виступав за молодіжну команду Бетіса. У 2018-му дебютував за Домжале, звідки за рік перебрався до першолігового Радомлє, де й грав до останнього часу.

З 1 січня 2023 року Лука – вільний агент. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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