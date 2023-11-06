Наставник луганців Валерій Кривенцов поділився емоціями від нічиєї з Вересом (2:2) у матчі 13-го туру УПЛ.

"Готувались до цієї зустрічі дуже серйозно. Моя команда зробила все, щоб перемогти. Коли рахунок був 2:1, ми мали декілька шансів зробити рахунок 3:1 чи 4:1, але не зуміли закрити цю гру.

Лавриненко вибухнув після чергової порції критики: "Навіть якби Верес виграв ЛЧ, були б ті, кому щось не подобається"

У нас дуже молода команда. Не вистачило майстерності, правильних рішень в третій частині поля. Вже котрий поєдинок нас переслідує нефарт. Два удари по наших воротах, рикошет і нічийна гра...

Відсутність замін? Це моє рішення. Хотів зробити одну заміну, але передумав", – цитує Кривенцова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, після 13-ти турів луганці йдуть у зоні перехідних матчів і з 10-ма очками посідають тринадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Зоря двічі не втримала перевагу над Вересом – обидві команди залишаються під загрозою вильоту