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Зоря могла отримати за Сватка 200 тисяч євро, гравець влітку перейде у Хайдук, – Бурбас

20:25 550 Читать на русском
Зоря могла отримати за Сватка 200 тисяч євро, гравець влітку перейде у Хайдук, – Бурбас
Олександр Сваток / Фото: ФК Зоря

Футбольний журналіст Ігор Бурбас розповів, у яку команду влітку перейде Олександр Сваток.

"Зоря могла заробити на Сватку 200 тисяч євро, відпустивши зараз. Але вперлася, вимагаючи більше. Навіть у ці 3 місяці основний центрбек став би в нагоді у боротьбі за бронзу. Але клуб вирішив підпсувати гравцю кар’єру, маринуючи в дублі. Влітку як вільний агент Сваток піде в Хайдук", – написав Бурбас.

Сваток пояснив, чому відмовився продовжувати контракт з Зорею

Нагадаємо, Зоря відправила Олександра Сватка у дублюючий склад команди через небажання підписувати новий контракт. Генеральний директор луганців Сергій Рафаїлов заявив, що Зоря не буде готувати гравця для іншого клубу.

Теги
Олександр Сваток Олександр Сваток Зоря Зоря Ігор Бурбас Хайдук Хайдук
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