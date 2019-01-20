Зоря могла отримати за Сватка 200 тисяч євро, гравець влітку перейде у Хайдук, – Бурбас

Футбольний журналіст Ігор Бурбас розповів, у яку команду влітку перейде Олександр Сваток.

"Зоря могла заробити на Сватку 200 тисяч євро, відпустивши зараз. Але вперлася, вимагаючи більше. Навіть у ці 3 місяці основний центрбек став би в нагоді у боротьбі за бронзу. Але клуб вирішив підпсувати гравцю кар’єру, маринуючи в дублі. Влітку як вільний агент Сваток піде в Хайдук", – написав Бурбас.

Сваток пояснив, чому відмовився продовжувати контракт з Зорею

Нагадаємо, Зоря відправила Олександра Сватка у дублюючий склад команди через небажання підписувати новий контракт. Генеральний директор луганців Сергій Рафаїлов заявив, що Зоря не буде готувати гравця для іншого клубу.