Зоря у другому товариському матчі на зимових зборах програла П'ясту (1:2). Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Зоря – П'яст – 1:2

Голи: Юрченко, 86, (пен.) – Хук, 6, Ліпскі, 57

Луганці невдало розпочали зустріч і пропустили гол у свої ворота вже через 6 хвилин після початку матчу – Хук головою замкнув подачу зі штрафного. Сайядманеш мав непоганий шанс зрівняти рахунок, але П'яст був ближчий до другого гола, ніж Зоря – до свого першого.

Зоря у матчі з двома пенальті врятувала нічию з польським Ракувом

Скрипник провів 5 замін по перерві, і це призвело до небезпечного моменту Кабаєва, проте воротар впорався з ударом головою. Проте поляки подвоїли свою перевагу завдяки голу Ліпскі. Зоря наприкінці гри активізувалась в атаці та змогла зробити відставання мінімальним завдяки точному удару Юрченка з пенальті, проте на більше у луганців не вистачило часу.

Зазначимо, що 12 січня підопічні Скрипника провели матч проти ще одного представника Екстракляси – Ракува, розписавши результативну нічию (2:2).

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