Луганці провели контрольний поєдинок зі словенським Копером. Читайте звіт про гру та дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Товариські матчі

Зоря – Копер – 1:0

Гол: Бражко, 50 (пен.)

У стартовому складі Зорі вийшов нападник Нобл Рамсі, який зараз перебуває в клубі на перегляді. Копер розпочав матч з дальнього удару, але далі Зоря контролювала хід гри. Втім, забити не вдавалось, хоча удар Данченка з-за меж штрафного вийшов складним для воротаря словенців.

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А на початку другої половини Зоря відкрила рахунок у зустрічі. Антюх на фланзі хитнув захисника та увійшов у штрафний, коли суперник завалив його. Бражко холоднокровно реалізував пенальті, забивши єдиний гол у зустрічі.

Додамо, що сьогодні Зоря має провести ще одне спільне тренування з болгарським клубом Септемврі. Початок о 16:00 за київським часом.

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