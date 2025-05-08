Денис Антюх через дискомфорт у коліні пропустив тренування Зорі, тоді як Максим Василець займався за індивідуальною програмою, повідомляє Sport.ua.

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Також зазначається, що в поточному сезоні вже не зіграють Владислав Супряга, Владислав Вакула, Габріель Ескінья. Проте, після завершення дискваліфікації зможе повернутись на поле Кирило Дришлюк.

До слова, матч Зоря – Шахтар запланований на 9 травня, початок о 15:30. Луганці посідають сьоме місце в УПЛ (36 очок), тоді як Шахтар третій з 57 балами.

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