Зоря приймає Маккабі Тель-Авів у матчі 4-го туру групового раунду Ліги конференцій 2023/24. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Маккабі Тель-Авів на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Гра відбудеться у польському Любліні. Команди зіграли лише два поєдинки у Лізі конференцій – перша зустріч Маккабі та Зорі у Тель-Авіві була запланована на 26 жовтня, але через бойові дії в Ізраїлі УЄФА переніс гру 3-го туру на 25 листопада.

Зоря – Маккабі Тель-Авів: анонс матчу Ліги конференцій

У двох попередніх матчах групового турніру Ліги конференцій Зоря набрала 4 очки і посідає друге місце квартету B. Лідирує бельгійський Гент, який має 7 очок після 3-х поєдинків. У Маккабі 3 пункти – нічия з Гентом і перемога над ісландським Брейдабліком, який програв усі три матчі.

Пряма трансляція матчу Зоря – Маккабі Тель-Авів доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Ліги конференцій Зоря – Маккабі Тель-Авів:

Зоря: Турбаєвський – Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин – Кирюханцев, Мічін, Яцик, Нагнойний, Антюх – Герреро.

Маккабі Тель-Авів: Москера – Коен, Лукассен, Саборіт, Ревіво – Перец, ван Оверем, Каніховскі – Бітон, Захаві, Мілсон.