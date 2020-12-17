"Після прильоту до Києва відбулася зустріч з президентом. Ми провели довгу розмову. Євген Геллер повністю довіряє тренерському штабу. Кадрове питання в системі футбольного клубу дещо зміниться. Ми прийшли до тієї думки, що близько п'яти футболістів нас, радше за все, покинуть.

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Внаслідок цього буде проведена селекційна робота. Була досягнута домовленість про підсилення команди. Ті позиції, які будуть необхідні Віктору Скрипнику, він окреслить. Це буде максимум 3-4 футболісти", – цитує Оганова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, луганці завершили першу частину УПЛ на четвертій сходинці, а також пробилися до 1/4 фіналу Кубка України.

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