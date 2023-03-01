Зоря веде переговори з Динамо щодо переходу Микити Бурди, повідомляє Telegram-канал Відкритий м'яч 2.0.

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Про деталі потенційної угоди поки нічого невідомо, але чи відбудеться трансфер, стане відомо протягом найближчих годин. Контракт Микити з Динамо розрахований до 30 червня 2023 року, після чого він може покинути клуб вільним агентом.

Додамо, що Бурда у цьому сезоні зіграв лише в 2 матчах у всіх турнірах. До цього Микита в офіційних матчах не грав понад два роки через важкі травми.

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