Півзахисник Руан Олівейра може перебратися до чемпіонату України.

У таборі луганської Зорі з’явився потенційний новачок – 25-річний бразильський півзахисник Руан Олівейра, повідомляє ТаТоТаке.

Зоря офіційно оголосила про підписання захисника з досвідом виступів в єврокубках

За інформацією джерела, футболіст уже прибув до розташування українського клубу для проходження медичного обстеження.

Олівейра наразі перебуває на перегляді, і в разі позитивних результатів Зоря підпише з ним контракт. Гравець універсальний – може закрити кілька позицій у центрі поля, що додає йому цінності для команди.

У послужному списку Руана – виступи за Корінтіанс у бразильській Серії A. Останні пів сезона футболіст захищав кольори Куябі на правах оренди.

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