Зоря дізналася імена усіх потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи 2019/20

У швейцарському Ньйоні сьогодні відбудеться жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Представником України на цій стадії турніру є луганська Зоря.
Сьогодні, 19 червня, відбудеться жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Саме у цьому раунді стартує у єврокубках луганська Зоря.
Ліга Європи-2019/20: жеребкування 1-го кваліфікаційного етапу – Петряк, Сваток і ко дізнались суперників
На офіційному сайті УЄФА з'явився список потенційних суперників команди:
Домжале (Словенія) / Бальцан (Мальта)
Фола (Люксембург) / Чихура (Грузія)
Вііторул (Румунія)
Чукарічкі (Сербія) / Бананц (Вірменія)
Будучность (Чорногорія) / Нарва (Естонія)
Перші матчі Зорі відбудуться 25 липня та 1 серпня. Як і раніше, всі домашні матчі, аж до групового етапу, Зоря проведе на стадіоні Славутич Арена в Запоріжжі.