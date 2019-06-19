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Зоря дізналася імена усіх потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи 2019/20

13:47 1845 Читать на русском
Зоря дізналася імена усіх потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи 2019/20
Зоря дізналася імена усіх потенційних суперників у Лізі Європи 2019/20

У швейцарському Ньйоні сьогодні відбудеться жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Представником України на цій стадії турніру є луганська Зоря.

Сьогодні, 19 червня, відбудеться жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Саме у цьому раунді стартує у єврокубках луганська Зоря.

Ліга Європи-2019/20: жеребкування 1-го кваліфікаційного етапу – Петряк, Сваток і ко дізнались суперників

На офіційному сайті УЄФА з'явився список потенційних суперників команди:

Домжале (Словенія) / Бальцан (Мальта)

Фола (Люксембург) / Чихура (Грузія)

Вііторул (Румунія)

Чукарічкі (Сербія) / Бананц (Вірменія)

Будучность (Чорногорія) / Нарва (Естонія)

Перші матчі Зорі відбудуться 25 липня та 1 серпня. Як і раніше, всі домашні матчі, аж до групового етапу, Зоря проведе на стадіоні Славутич Арена в Запоріжжі.

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